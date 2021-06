Rifiuti: Musumeci, a giorni bando per un termoutilizzatore

(ANSA) - CATANIA, 03 GIU - "Per realizzare un nuovo impianto in Sicilia ci vogliono cinque anni. Tempi vergognosi dovuti alla burocrazia nazionale e regionale. I termoutilizzatori privati si possono realizzare in tre anni. Tra pochi giorni lanceremo il bando per realizzarne uno, ma il controllo sarà della Regione.

E' un sistema 'magia rifiuti' che produce ricchezza: calore e energia. Senza questa soluzione resteremmo in mano all'oligopolio dei privati e della cultura delle discariche". Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a Catania, alla presentazione del piano dei rifiuti per l'isola, sottolineando di "non essere stati mai innamorati di questo sistema, ma è la soluzione per liberarci dalle disacriche".

