Mostre:pittura siciliana e chef a 'Castrocaro Art Che Bolle'

(ANSA) - MESSINA, 03 GIU - Ci saranno due pittori messinesi alla mostra 'The Masters' che prenderà il via dal Castello del Capitano delle Artiglierie a Castrocaro (Fc) il prossimo 5 giugno. Sono Dimitri Salonia e Lorenzo Chinnici che porteranno i colori e le tradizioni siciliane, dipinte nelle loro opere, in Emilia Romagna, in altre regioni italiane e poi in giro per il mondo. Con loro esporrà l'artista salernitano Giuseppe Gorga. La mostra sarà l'evento centrale del 'Castrocaro Art Che Bolle' una manifestazione artistica ed enogastronomica organizzata da Silvio Bruni e Che Bolle dal 5 al 7 giugno e che prevede anche eventi internazionali. Gli artisti saranno al centro anche di un Cook Art Show, con i loro dipinti che saranno reinterpretati da chef che, direttamente dalle loro postazioni, cucineranno davanti un'opera per riprodurla dal punto di vista enogastronomico, con piatti unici che troveranno ispirazione dalle figure e dai colori delle opere d'arte. (ANSA).