Covid:Gimbe, nell'ultima settimana giù positivi e ricoverati

(ANSA) - PALERMO, 03 GIU - Scendono i positivi al Covid per 100.000 abitanti in Sicilia. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid19. Sono i dati registrati tra il 26 maggio e il 1 giugno dalla Fondazione Gimbe. La media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti (tra il 12 maggio-1 giugno) è stata pari a 131. La percentuale di popolazione con ciclo completo di vaccinazione è pari al 20,1% a cui aggiungere un ulteriore 15,3% solo con prima dose.

La percentuale di over 80 con ciclo completo è pari al 68,6% a cui aggiungere un ulteriore 9,8% solo con prima dose, per la fascia 70-79 anni il 38,4% ha fatto il ciclo completo, un ulteriore 30,4% solo la prima dose, mentre tra i 60-69 anni la percentuale che ha completato il ciclo è pari al 29,7% a cui aggiungere un ulteriore 28,4% solo con prima dose.

In dettaglio il monitoraggio analizza il trend settimanale dei nuovi casi, dei decessi, dei casi attualmente positivi, isolamento domiciliare, ricoveri con sintomi e terapie intensive; gli ingressi giornalieri in terapia intensiva; il numero di persone testate per settimana; la media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti (12 maggio-1 giugno 2021); le dosi di vaccini nel 1° semestre 2021; le dosi di vaccino consegnate per settimana; la popolazione vaccinata; le dosi di vaccino somministrate per settimana; le somministrazioni giornaliere; le vaccinazioni negli over80, nella popolazione 70-79 anni e 60-69 anni; le coperture per fasce d'età; la popolazione a cui è stata somministrata almeno una dose.

· (ANSA).