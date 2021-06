Libri:saggio su Legalità, violenza e criminalità organizzata

(ANSA) - PALERMO, 02 GIU - "Legalità violenza e criminalità organizzata" è l'ultimo libro edito dal Centro Studi Pio La Torre. Curato da Giovanni Frazzica, dell'università di Palermo, contiene interventi di Alessandra Contino, Alida Federico, Antonio La Spina, Stefania Pellegrini, Ernesto U. Savona, Salvatore Sacco e Alberto Vannucci. I contributi del volume, diversi per argomentazione e per tipo di approccio selezionato guardano ai temi della violenza e del rispetto delle norme evidenziando aspetti diversi, tutti tenuti insieme, però, dall'obiettivo generale del libro: approfondire la conoscenza delle dimensioni della violenza, dell'uso della violenza stessa da parte delle organizzazioni criminali, delle azioni di prevenzione e contrasto poste in essere, non trascurando il punto di vista dei giovani. "Dal loro pensiero è stata costruita buona parte della base empirica necessaria per alcune riflessioni, utili per fornire indicazioni anche a coloro che quotidianamente sono impegnati in percorsi formativi volti sia a consolidare la partecipazione da parte delle giovani generazioni, sia al rafforzamento della cultura della legalità", sottolinea il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco. Alessandra Contino si sofferma sulla violenza di genere, evidenziandone la complessità e le dinamiche soggettive e strutturali, nonché i vincoli di tipo individuale, sociale ed economico. Alida Federico mette in evidenza la violenza delle mafie straniere, con particolare riferimento al caso dei cult nigeriani in Italia. Il capitolo di Giovanni Frazzica, mette in relazione comportamenti virtuosi e l'azione rispetto alle norme . Antonio La Spina si sofferma sul contrasto delle mafie e della violenza personalizzata, evidenziando i tratti distintivi dei due fenomeni criminali. Il capitolo di Stefania Pellegrini approfondisce il tema della fiducia nelle istituzioni, partendo dal punto di vista dei giovani. Salvatore Sacco restituisce i risultati dell'analisi relativa alla percezione della violenza da parte dei giovani. Il capitolo di Ernesto Savona fa luce sulle dinamiche delle organizzazioni criminali, soffermandosi in modo particolare sul ruolo delle istituzioni e su possibili implicazioni di policy. Alberto Vannucci, infine, mette in relazione la corruzione e la violenza. (ANSA).