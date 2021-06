ANSA-IL-PUNTO/COVID, da domani vaccinazioni a over 16 anni

(ANSA) - PALERMO, 02 GIU - Hub palermitano della Fiera del Mediterraneo affollato oggi, giorno della festa della Repubblica, con la lunghe file fin dalla mattina per le vaccinazioni senza che però vi fossero tempi di attesa lunghi. E cominceranno domani in Sicilia le prenotazioni per le vaccinazioni antiCovid per chi ha tra 16 e 39 anni. L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell'ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose). Dice il presidente della Regione Nello Musumeci: "È un'occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all'immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità".

Oggi sono state oltre una cinquantina fino al primo pomeriggio le vaccinazioni nel punto mobile di piazza Castelnuovo, realizzato nell'ambito delle manifestazioni della Festa della Repubblica, dall'Asp di Palermo, d'intesa con la prefettura, e dedicato ai maturandi maggiorenni. Benedetta frequenta l'ultimo anno del corso serale dell'istituto professionale 'Pietro Piazza' di Palermo ad indirizzo enogastronomico ed è arrivata alle 7. Ha atteso che venisse montato l'ambulatorio mobile, la struttura dedicata all'anamnesi e quella per il rilascio delle certificazioni, poi alle 9, ha ricevuto il vaccino. "Volevo essere sicura di potermi vaccinare - dice - sono veramente felice e spero che tutti possano farlo in maniera tale che si possa presto riprendere una vita normale".

E per domani è prevista anche l'apertura del centro Vaccinale di Carini al centro commerciale Poseidon che si aggiunge in zona a quello di Cinisi. (ANSA).