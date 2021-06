A Michelangelo Pistoletto il Taobuk Award 2021

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Il Taobuk Award 2021 è stato assegnato a Michelangelo Pistoletto, artista pittore e scultore italiano, considerato fra i maggiori protagonisti della scena artistica mondiale del nostro tempo: un riconoscimento che Taormina Book Festival (in programma dal 17 al 21 giugno) conferisce per la straordinaria carriera e l'inesausta ricerca artistica di Pistoletto, con particolare attenzione alla sua più recente ispirazione, quella legata al progetto del Terzo Paradiso.

"Il Taobuk Award 2021 va infatti a Michelangelo Pistoletto - ha ricordato Antonella Ferrara, fondatrice e direttrice artistica di Taormina Book Festival - per averci ricordato, al culmine di una luminosa carriera, che dobbiamo guardare a "un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza". Attraverso il progetto del Terzo Paradiso Michelangelo Pistoletto ha individuato un nuovo mito "che porta ciascuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale"".

Pistoletto riceverà il Taobuk Award sabato 19 giugno a Taormina, alle 18 a Palazzo Ciampoli, e sarà subito dopo protagonista di un Dialogo magistrale sul tema "Nel mondo post-pandemico un nuovo equilibrio tra uomo e natura: il Terzo Paradiso", dedicato all'esperienza del "vuoto'' e delle cause che hanno originato la pandemia sino al concetto del Terzo Paradiso, attraverso il quale Pistoletto da oltre vent'anni spiega il bisogno impellente di un nuovo bilanciamento tra uomo e Natura, anche alla luce dell'occasione che oggi si presenta per formare una nuova umanità. La conversazione sarà condotta dalla giornalista Roberta Scorranese del Corriere della Sera.

(ANSA).