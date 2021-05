Teatro: due commedie shakespeariane e un omaggio ad Amleto

(ANSA) - PALERMO, 31 MAG - Due commedie shakespeariane e un omaggio ad Amleto: al via Shakespeare Summer Night, il festival estivo del Teatro Libero a Villa Filippina, dal 7 al 20 giugno.

Si comincia con le serate dedicate al grande drammaturgo inglese, con La bisbetica domata, regia di Salvo Dolce e La commedia degli errori, una regia di Lia Chiappara, ripresa da Claudia Puglisi, dal 7 al 10, dal 13 al 17 e il 20 giugno, dalle 20.30.

"Le prime notti d'estate, nella cornice di Villa Filippina, faranno da scenario alle due produzioni che completano la trilogia shakespeariana che ha visto impegnato il Teatro Libero nel corso dei mesi di chiusura - spiega il direttore artistico del Teatro Libero, Luca Mazzone -. Vogliamo coinvolgere il pubblico con quella leggerezza che è tipica delle sere estive e del gioco shakespeariano. Le due commedie, La commedia degli errori e La Bisbetica domata, condivideranno una porzione di Villa Filippina, per trasmettere lo spirito shakespeariano attraverso il gioco degli attori, una compagnia stabile che interpreterà due adattamenti e due rivisitazioni in chiave contemporanea dei meccanismi degli incontri e degli equivoci, delle contraddizioni e delle speranze di spaccati di società senza tempo che mettono al centro l'uomo e la sua comunità dalle molteplici sfumature. Per il secondo anno consecutivo il Teatro Libero si ritrova fuori dalla sua storica sede di Piazza Marina, con un progetto destinato a crescere nel tempo".

Il 12 e 19 giugno, alle 19.30, andrà invece in scena Pazzo ad Arte, di Alessandra Niccolini e Giuseppe Pestillo, frammenti di vita che ci "ri-guardano", liberamente tratto dall''Amleto di Shakespeare. (ANSA).