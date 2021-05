Proposta di nozze al Teatro Antico di Taormina, lei dice sì

(ANSA) - TAORMINA, 31 MAG - "Mi vuoi sposare?". Lui in ginocchio con l'anello in mano, lei confusa e felice, le note di 'Ed Sheeran' suonate da un chitarrista cooptato per l'occasione e, sullo sfondo, il paesaggio mozzafiato del Teatro Antico di Taormina in un'assolata domenica di maggio. Ha scelto la Sicilia e uno dei suoi monumenti più iconici e senza tempo, Francesco Alessandri, 29enne di Cesena, laureato in economia e impiegato in un'azienda alimentare, per la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, Diana Ehsani, medica, 26 anni, di origine iraniana.

Che ha detto "sì" fra gli applausi commossi di custodi, visitatori e guide che seguivano la scena.

Un istante magico accarezzato a lungo da Francesco e programmato con la 'complicità' della direttrice del Parco, l'archeologa Gabriella Tigano alla quale il mese prima aveva inviato una mail per anticiparle il suo piano e chiederle 'aiuto' nel realizzarlo.

"Sognavamo di tornare in Sicilia - ha detto Francesco, che ha reso noto l'accaduto dopo essere ritornato a casa - anche per una piccola vacanza come questa e volevamo visitare Taormina, conquistati dalle immagini del suo teatro, della città e del mare. Per qualche giorno, per via della Sicilia in arancione, ho temuto potesse sfumare tutto. Invece la sorpresa è riuscita e con Diana ringraziamo tutti per questo momento di felicità assoluta". (ANSA).