Agguato a Messina, uomo ferito con colpi di pistola

(ANSA) - MESSINA, 31 MAG - Agguato la scorsa notte nella zona di Fondo Fucile a Messina. Un 32enne, in passato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, è stato ferito con diversi colpi di arma da fuoco davanti alla porta della sua abitazione. L'uomo è ricoverato al Policlinico di Messina dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione dei proiettili che lo hanno raggiunto al torace, al fianco e ad un piede. Indaga la polizia (ANSA).