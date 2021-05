Polizia sequestra piantagione di cannabis nel Ragusano

(ANSA) - RAGUSA, 29 MAG - Una piantagione di "cannabis sativa" è stata sequestrata dalla polizia Scicli che ha sequestrato 93,2 chilogrammi di droga. Agenti della squadra mobile della Questura di Ragusa, nell'ambito di una attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti disposta dal Questore Giusy Agnello, aveva eseguito un controllo in una area rurale di contrada Spinazza, a Scicli, trovando gli arbusti pronti ad essere estirpati e successivamente trattati per la commercializzazione.

La droga sequestrata, al dettaglio, secondo stime degli investigatori, avrebbe permesso introiti illegali per 500 mila euro. (ANSA).