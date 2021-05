Cultura: Agrigento venga ricandidata a Capitale italiana

(ANSA) - PALERMO, 29 MAG - "Agrigento venga ricandidata ufficialmente a Capitale della Cultura Italiana". A lanciare l'appello, durante la presentazione del libro "Al contrario" di Giuseppina Torregrossa moderato dal direttore della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro è stato il presidente del Consorzio Universitario "Empedocle" di Agrigento. "E' un impegno comune che tutti devono sostenere, a prosecuzione di quel percorso avviato dagli scrittori della Strada degli scrittori". Un primo "endorsement" alla proposta è arrivato dalla stessa Torregrossa nel corso della diretta. L'incontro, svoltosi in streaming, faceva parte del progetto "Global Learning II" avviato dall'associazione culturale insieme al Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento.

"Dobbiamo scommettere con la nuova candidatura di Agrigento - ha commentato il direttore della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro - sulla possibilità di un riscatto dell'intera Sicilia che, intorno alla Valle dei Templi, ha visto nascere giganti della letteratura come Pirandello, Sciascia, Camilleri, tanti altri. Punto di incrocio, a partire dall'autore del Gattopardo, di tante 'autostrade degli scrittori' che possono trasformare la Cultura in una leva di rinascita sociale e civile". (ANSA).