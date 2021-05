Turismo: Aeroviaggi inaugura resort a Favignana

(ANSA) - PALERMO, 28 MAG - Aeroviaggi inaugura il nuovo Favignana Premium Resort & Villas, quattordicesimo Resort e Club in Sicilia e Sardegna della catena alberghiera. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del presidente di Aeroviaggi Marcello Mangia e delle autorità istituzionali.

Il resort è stato ristrutturazione, con investimenti ingenti che hanno riguardato interni, esterni e servizi di accoglienza.

Ha 155 camere, di cui 19 ville con terrazze private a pochi metri dal mare. Createi nuove aree verdi e realizzato un impianto sportivo con 2 campi da padel, uno di beach volley, un'area yoga, oltre a tennis e calcetto. “Siamo orgogliosi di aprire il nuovo Favignana Premium Resort & Villas sotto gli auspici di una ripartenza luminosa del turismo Made in Italy che rende merito a tutto il lavoro che abbiamo svolto con impegno e dedizione in questi mesi, in accordo con le istituzioni, per la riqualificazione del complesso di pregio e la valorizzazione dell’indotto turistico e dell’Area circostante il resort” - ha dichiarato Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi Spa. “L’apertura di Favignana Premium Resort & Villas va a potenziare e diversificare la nostra offerta commerciale e riconoscibilità sul mercato offrendo una proposta di soggiorno di lusso, che esprime tutto il fascino e ricercatezza delle Maldive in versione Made in Italy. Ci rivolgiamo al turismo italiano e internazionale, in piena sicurezza. Per l’estero siamo tra i primi ad aprire ai clienti stranieri: puntiamo su rotte consolidate come la Francia e siamo già pronti ad accogliere ospiti da tutta Europa e UK” - ha dichiarato Marco Mangia, Direttore della Divisione Turismo di Aeroviaggi Spa, (ANSA).