Città Creativa Unesco: D&G, felici di supportare Caltagirone

(ANSA) - CALTAGIRONE, 28 MAG - Caltagirone si è candidata a 'Città Creativa Unesco 2021' nel settore 'Crafts & Folk Arts', in linea con la tradizione millenaria della città nella lavorazione dell'argilla e del ruolo trainante dell'artigianato ceramico nel suo sviluppo culturale, economico e turistico della città che ha dato i natali a don Luigi Sturzo. All'iniziativa è arrivato anche l'appoggio ufficiale di Dolce & Gabbana che, in una lettera inviata al sindaco Gino Ioppolo, si dicono di essere "felici di supportare l'importante candidatura" di Caltagirone che, sottolineano, "siamo certi rappresenterà un'ulteriore occasione per portare al di fuori dei confini nazionali un racconto collettivo fatto di artigianalità, passione e insostituibile talento umano". D&G rimarcano l'importanza di "promuovere l'eccellenza delle tante maestranze artigianali del nostro Paese, capitale umano irrinunciabile per l'intero segmento manifatturiero nazionale: un tesoro - aggiungono - da conservare dall'usura del tempo, che inevitabilmente si intreccia con la storia, la cultura e le tradizioni del territorio di riferimento". Nella lettera Dolce & Gabbano spiegano che è "nel solco di questo legame col territorio" che "si inserisce relazione privilegiata" con Caltagirone. "Le vie del centro storico e le inconfondibili maioliche della Scalinata di Santa Maria del Monte - ricordano - hanno fatto da sfondo agli scatti fotografici di una delle nostre prime campagne, e più recentemente gli stessi scorci sono stati cornice di una tappa del tour di presentazione del film 'Devotion'. Non ultima - concludono Dolce & Gabbana - la più alta espressione artigianale di Caltagirone, le ceramiche multicolore simbolo della città e della Sicilia intera, ispira la produzione creativa di brand: un'opportunità di valorizzazione di un patrimonio unico e inestimabile". (ANSA).