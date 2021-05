Vaccini: Asp Enna, ieri 201 dosi a maturandi,in totale 1.603

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - I giovani maturandi non hanno dimostrato alcun timore a vaccinarsi con vaccini diversi da Pfizer e Moderna. "Nel primo giorno della campagna, ieri, sono stati vaccinati 201 maturandi e l'82% di loro ha scelto Janssen (J&J) mentre il 10% ha scelto AstraZeneca". Lo dice in una nota Natale Lagrotteria, data manager della campagna vaccinale dell'Asp di Enna. "Questi giovani - aggiunge - sono stati esemplari e il loro messaggio è chiaro: Non è pericoloso il vaccino ma è pericoloso non vaccinarsi. Con il vaccino rompiamo le catene del covid". Nell'Ennese, dove ieri sono stati somministrati in totale 1.603 vaccini, "dopo 140 giorni effettivi di vaccinazione, oltre il 35% della popolazione in target è stata vaccinata con almeno una dose mentre il 20%, considerando la monodose Janssen, ha concluso il ciclo di vaccinazione", si legge in una nota dell'azienda sanitaria provinciale. (ANSA).