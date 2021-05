Migranti: Lamorgese,occorre fare sentire nostra voce in Ue

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - "Draghi è andato a parlare in Europa. Aver messo su tavolo dell'Ue il problema delle migrazioni è importante, occorre far sentire la nostra voce.

Credo che con autorevolezza non solo del premier, ma delle azioni poste in essere stiamo dimostrando che ci può essere una migrazione sostenibile e umano, ma nello stesso tempo deve avere delle regole". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo avere presieduto il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla prefettura di Palermo.

"Basterebbe che ci sia una ricollocazione facoltativa, ma con quote obbligatorie - ha aggiunto - In questi mesi sono stata a Parigi la scorsa settimana a Tunisi proprio per cercare di valorizzare l'accordo di Malta che non ha dato i risultati gli sperati. Ci sono alcuni Paesi che non accetteranno la ricollocazione facoltativa con quote obbligatorie. Ci deve essere una migrazione sostenibile e umana con regole. Sono ottimista su soluzioni da trovare con Tunisia".

"Abbiamo parlato oggi delle possibili infiltrazioni delle mafie nelle risorse che arriveranno sui territori - ha detto la ministra parlando dei fondi statali per l'economia in crisi da Covid - e di tutta l'attività posta in essere dal governo anche nel 2020 per quanto riguardi i ristori che dovevamo arrivare nell'immediatezza, senza rinunciare ai controlli antimafia.

Abbiamo rilevato che le mafie hanno una grande capacità di adattamento e di infiltrarsi nei sistemi di economia legali. La ripresa può avvenire solo nella legalità, altrimenti non è ripresa".

"Molte aziende - ha osservato - sono state chiuse con un tasso di disoccupazione in crescita, ma sappiamo che la ripresa sta per arrivare. Il piano vaccinazioni sta postando i suoi risultati. Occorre guardare al futuro con fiducia". (ANSA).