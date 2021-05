Coglitore presidente sezione Palermo dottori commercialisti

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - Antonio Coglitore è il nuovo presidente della sezione di Palermo dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti. La nomina è avvenuta nel corso dell'assemblea dell'Aidc che ha rinnovato gli organi dell'associazione per il prossimo biennio. Oltre al presidente Coglitore sono stati eletti la vice presidente Simona Natoli; i consiglieri Antonella Baviera, Carlo Catalano, Laura Guagliardito, Valentina La Bruzzo, Luisa Maggio, Giusi Maggiore, Carla Pietragelillo, Valentina Pillitteri, Filippo Russo, Antonino Sciacchitano e Andrea Vesco; i revisori Antonio Noto, Antonio Barbera e Andrea Passannanti; i probiviri Stefano Buscemi e Antonella Cusimano,. "La sezione di Palermo dell'Aidc, costituita ormai da oltre dieci anni, proseguirà - si legge in una nota - nel percorso finalizzato alla valorizzazione della professione del Dottore commercialista e del proprio ruolo nella società civile, puntando a raggiungere i risultati ottenuti a livello nazionale dall'associazione che nell'ultimo triennio ha assistito ad un forte incremento degli iscritti che sono più che raddoppiati. In coerenza con il percorso avviato oltre dieci anni fa, Aidc Palermo intende continuare a porsi con spirito di coesione e carica intellettuale esaltando l'immagine, il decoro e i principi etici propri dei Dottori commercialisti". (ANSA).