Turismo: Regione affida a testimonial doc promozione Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 26 MAG - L'etoile Eleonora Abbagnato, il duo rivelazione a Sanremo Colapesce e Dimartino, l'attrice Nicole Grimaudo e l'atleta Carlotta Ferlito sono i cinque testimonial della campagna per la promozione del turismo in Sicilia. A sceglierli è stata la Regione siciliana nell'ambito del progetto 'SeeSicily', che prevede, tra le tante iniziative, anche il lancio di spot sui media nazionali e internazionali per attrarre nell'isola i turisti. I taeser saranno lanciati dal 6 giugno. "C'è bisogno di vedere arte e bellezza, sono felice di questa iniziativa che mi permette di tornare nella mia bellissima terra e spero presto anche nel mio teatro a Palermo", ha detto Eleonora Abbagnato, che ha fatto una breve apparizione nella conferenza stampa, a Palermo, di presentazione del progetto SeeSicily, alla presenza del governatore Nello Musumeci. (ANSA).