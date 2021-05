Sequestrati 60 kg di hashish al porto Palermo, 2 arresti

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato i palermitani Cosimo Perricone, 33 anni e Rosario Foglietta, 49 anni, appena sbarcati al porto di Palermo dalla nave di linea proveniente da Napoli a bordo di un mezzo pesante, sequestrando quasi 60 chili di hashish. Grazie al cane antidroga Elisir è stato scoperto il carico di stupefacente nascosto nel vano cabina, stipato in 4 grosse buste di plastica. I due avevano anche 1.560 euro in contanti. Gli arrestati sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.