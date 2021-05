Isole minori: nasce associazione contro caro tariffe

(ANSA) - PALERMO, 26 MAG - Oltre cento famiglie hanno già aderito attivamente a Pro-isole, associazione nata dall'indignazione di proprietari di case e dei residenti di Ustica, Eolie, Egadi per protestare contro le tariffe dei trasporti, schizzate negli ultimi mesi a livelli insostenibili.

Abolite da mesi le agevolazioni per i proprietari di casa, il turismo "residenziale" si riduce in tutte le isole. Con conseguente danno economico e sociale.

"Le "Liberty Card" - spiegano i promotori dell'associazionbe - sono state sostituite da abbonamenti "capestro", improponibili persino ai pendolari per lavoro. Si calcolano per tutti i territori, veri gioielli negletti della nostra Sicilia, perdite per milioni di euro se, nel bando aòò'esame del Ministero, non sarà introdotta un'obbligazione precisa inerente i tariffari, le riduzioni, gli abbonamenti".

L'Avv. Carmelo Marra dello Studio Legale Marra Urso Legal Associated Business Professionals, messinese, e Vincenzo Maniaci, Presidente di Associazione Nazionale del Fante, palermitano, da diversi mesi hanno so0llecitato una interlocuzione alla Regione e interventi delle Autorità Garanti con apposite clausole sulla continuità territoriale. (ANSA).