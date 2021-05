Capitaneria sequestra 200 kg oloturie a Porticello

(ANSA) - SANTA FLAVIA, 26 MAG - La capitaneria di porto ha sequestrato a Porticello 200 chili di oloturie e denunciato due uomini di 23 anni e di 40 anni per aver pescato, trasportato e commercializzato le specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita. Le oloturie ancora vive dopo essere state esaminate dai veterinari dell'Asp di Bagheria sono stati rimessi in mare. (ANSA).