ANSA-IL-PUNTO/Vaccini a maturandi Sicilia, siamo più sicuri

(ANSA) - PALERMO, 26 MAG - Da qualche giorno si mantengono, con minime oscillazioni, sotto i 380 i nuovi positivi in Sicilia mentre proseguono le vaccinazioni che da oggi coinvolgono i maturandi. A Palermo già dalle 9 i ragazzi si sono messi in fila per ricevere la loro dose di siero anti-Covid. Il primo a presentarsi con i moduli ai banchi dell'anamnesi è stato Giuseppe D'Agostino, 18 anni, al quinto anno del liceo scientifico 'Ernesto Basile' di Palermo. Nell'arco della mattinata sono stati più di 200 ad arrivare senza prenotazione nel padiglione 20A, l'ala della Fiera del Mediterraneo attivata di recente per rendere l'hub aperto h24. "Siamo gasatissimi", dice Morena Ardito, maturanda del 'Regina Margherita'. La maggior parte ha ricevuto il siero Johnson & Johnson, alcuni AstraZeneca; c'è anche chi lo ha preferito al vaccino monodose: "Ho saputo che è molto efficace anche contro la variante indiana, perciò mi sono sentito più sicuro", dice Walter Mangogna, 18 anni. E Asp palermitana e Protezione civile regionale hanno aperto un hub per vaccini nel centro commerciale "La Torre", nel quartiere Borgo Nuovo. "L'hub - dice il direttore generale dell'Asp Daniela Faraoni - è un'altra porta aperta alla somministrazione del vaccino e un'altra opportunità per consentire alle persone di riprendere una vita normale. Il vaccino è sicurezza". E intanto sono tornati disponibili negli hub i vaccini AstraZeneca, lotto ABV 2856, sequestrati a marzo scorso dalla magistratura dopo il caso del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò, morto dopo essersi vaccinato.

Il via libera è arrivato dopo l'esito degli accertamenti disposti dalla Procura di Siracusa, eseguiti dall'Istituto nazionale per la salute pubblica Olandese e dal Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell'Istituto superiore di sanità di Roma. Le dosi sono conformi alle norme e agli standard vigenti. (ANSA).