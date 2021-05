Rubavano energia elettrica, 7 denunciati

(ANSA) - PALERMO, 25 MAG - La Gdf di Siracusa ha individuato nelle case popolari di Via Sant'Alessandra sette appartamenti con allacci alla rete elettrica abusivi, utilizzati per usufruire illecitamente del servizio di fornitura.

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Noto, con l'ausilio dei tecnici della E- Distribuzione, hanno accertato che con l'espediente gli occupanti di 7 interni, dislocati su due diverse palazzine, non pagavano energia elettrica. Gli inquilini sono stati denunciati per furto di energia elettrica.

Nel corso dell'ispezione è emerso che 13 dei 18 appartamenti dello Iacp, componenti le due palazzine, sono occupati abusivamente da persone che non hanno titolo. (ANSA).