Giro: radiografie per Nibali, nessuna frattura

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Cogliendo l'occasione della giornata di riposo, Vincenzo Nibali si è sottoposto, in via precauzionale, alla radiografia dell'emitorace destro nella clinica mobile del Giro d'Italia. I radiogrammi eseguiti rivelano che non ci sono fratture". Lo comunica la Trek, la squadra del corridore siciliano che l'altro ieri è caduto durante la disputa della 14/a tapp del 104/o Giro d'Italia di ciclismo. (ANSA).