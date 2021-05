Giardiniere scivola da cima palma, a testa in giù a 12 metri

(ANSA) - CATANIA, 25 MAG - Un giardiniere che stava lavorando sulla cima di una palma in un condominio di via Etna alta a Catania è scivolato ed è rimasto bloccato a 12 metri da terra a testa in giù. A soccorrerlo e a metterlo in salvo sono stati i vigili del fuoco che lo hanno 'liberato' con l'aiuto di una lunga scala e poi affidato all'equipaggio di un loro elicottero che ha 'prelevato' utilizzando il verricello e portato a bordo.

(ANSA).