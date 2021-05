Targa sotto l'albero Falcone, le gemme in tutta Italia

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - I carabinieri della Biodiversità e la Fondazione Falcone hanno sistemato sotto l'albero Falcone, in via Notarbartolo a Palermo, una targa a memoria del progetto nazionale di educazione ambientale che mira a duplicare il Ficus macrophillae distribuirlo a tanti studenti in tutta Italia. La targa, realizzata dalle maestranze del reparto biodiversità di Martina Franca (Ta), riporta una frase di Giovanni Falcone "Gli uomini passano le idee restano". I rami dell'albero di Falcone da Palermo si irradiano verso i giardini delle scuole a rinverdire l'idea di Giustizia e Libertà". Lo scorso 15 aprile alcune gemme dell'albero di Falcone sono state raccolte e lavorate dai carabinieri della biodiversità per diventare tanti piccoli alberi della legalità da donare agli studenti italiani.

Questi alberi contribuiranno a formare il "grande bosco diffuso" formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli studenti e che sarà visibile su un'apposita piattaforma web che monitorerà la crescita e lo stoccaggio di Co2.

Quest'opera d'arte, fortemente voluta da Maria Falcone, sorella di Giovanni e Presidente della Fondazione, sarà "un emblema di memoria e del fluire simbolico della linfa dell'albero verso tanti studenti, chiamati a difendere l'idea di legalità e collaborare attivamente alla tutela dell'ambiente". (ANSA).