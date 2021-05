Battiato: in mostra foto scattate sul set di 'Perduto amor'

(ANSA) - RAGUSA, 24 MAG - Saranno esposte in mostra al cinema Golden di Vittoria, le foto di Totò Clemenza, realizzate nel 2003 nella città ragusana, sul set del film Perduto amor, primo lungometraggio di Franco Battiato. L'opera prende il titolo dalla canzone degli anni sessanta Perduto amor del cantautore italo-belga Salvatore Adamo, reincisa poi anche da Battiato nel suo album del 2002.

Il prossimo 26 maggio, subito dopo l'inaugurazione della mostra, sarà proiettato il film, in parte girato negli iblei, nel loggiato del Sinatra a Ispica, con scene anche girate in piazza del polo a Vittoria e al Circolo di Conversazione di Ragusa Ibla. Ingresso gratuito con prenotazione. (ANSA).