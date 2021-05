Giro: Nibali finisce a terra, le sue condizioni da valutare

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Un'altra tegola su Vincenzo Nibali.

Il campione siciliano, come comunicato la Trek, nella tappa odierna da Grado (Gorizia) a Gorizia, è caduto e le sue condizioni sono da valutare. "Nonostante nessun nostro corridore sia stato direttamente coinvolto nella maxi-caduta d'inizio tappa, c'è purtroppo da registrare che Vincenzo Nibali ha riportato una contusione costale, cadendo da fermo dopo aver frenato per evitare una bicicletta - si legge, in una nota del team -. Dopo essersi rialzato da solo, e avere ripreso la gara, con il passare dei chilometri ha accusato dolore all'emitorace destro. Le condizioni di Nibali verranno valutate nelle prossime ore. Non si esclude di dover procedere a indagini radiologiche".

