Falcone:al via celebrazioni con inno Mameli in porto Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - Con l'inno di Mameli eseguito dall'orchestra degli studenti del magistrale Regina Margherita si è aperta nel porto di Palermo la celebrazione per l'anniversario della strage di Capaci. Nella banchina Maria Falcone, sorella del giudice ucciso nel '92 assieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta, e il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Per il secondo anno consecutivo a causa del Covid non è stato possibile organizzare l'arrivo delle navi della Legalità con i ragazzi delle scuole di tutta Italia. (ANSA).