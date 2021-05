Falcone: Miccichè, memoria serve ma passerelle hanno senso?

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - "Che ancora si tenga alto il livello della memoria è assolutamente corretto, non so se tutte queste passerelle hanno un senso. Vedo l'impegno con cui Maria Falcone e altri si adoperano, ma forse a partire dal prossimo anno bisognerebbe cominciare a pensare a qualcosa di diverso: un convegno, o una lezione di storia". Così il leader di Forza Italia in Sicilia e presidente dell'Assemblea siciliana, Gianfranco Miccichè, a margine della celebrazione dell'anniversario della strage di Capaci. (ANSA).