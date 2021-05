Falcone: Fico in albero, da stragi le cose sono cambiate

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - "Per me ogni anno si rinnova una emozione incredibile, da quel giorno le cose sono cambiate e non siamo più tornati indietro". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando dall'albero Falcone dove è in corso la cerimonia conclusiva delle celebrazioni per l'anniversario della strage di Capaci. (ANSA).