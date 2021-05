Bilancio dopo visita Mattarella, centrato obiettivo mille

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - "Da febbraio a oggi, soltanto nell'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo, sono state somministrate 227 mila dosi. In giornata arriveremo a 230 mila.

Ieri, nel secondo giorno di apertura h24, l'hub ha raggiunto il più alto numero di dosi somministrate finora in un giorno: oltre 6.200. E sempre da ieri il padiglione 20A è aperto anche in fascia diurna, oltre che da mezzanotte alle 8, per distribuire meglio il flusso di persone in arrivo alla Fiera". Lo rende noto l'ufficio del commissario emergenza Covid a Palermo Renato Costa, a margine della visita di questa mattina del Capo dello Stato Sergio Mattarella. "Nella prima giornata di h24 le somministrazioni sono state oltre 5.700 - si legge nella nota - Abbiamo pienamente centrato ed anche superato l'obiettivo che l'hub più grande della Sicilia si era dato, cioè arrivare ad incrementare i vaccini somministrati di almeno 1.000-2.000 in più al giorno, rispetto ai 4.000 quotidiani. Al momento abbiamo carenze di vaccini, soprattutto Pfizer e Moderna, e aspettiamo nuove forniture. Alcune prenotazioni di prime dosi sono già state spostate al mese di giugno per questo motivo e probabilmente sarà necessario rinviarne altre, per permettere la somministrazione delle seconde dosi". (ANSA).