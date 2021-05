Fico a Casa Impastato, grazie a nome dello Stato

(ANSA) - CINISI, 22 MAG - "VI ringrazio in nome dello Stato italiano per il lavoro che avete fatto, oggi qui è una giornata importante. Dobbiamo continuare senza sosta la lotta alla mafia per far si che la sua sconfitta sia definitiva, totale e completa: questo è l'obiettivo. Non ci può essere una mezza misura,. Sappiamo che si può fare in tanti modi attraverso la cultura, la formazione, il lavoro, l'educazione e la repressione. Cosa Nostra insieme alle altre mafie è uno dei mali del nostro Paese". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando a Cinisi (Pa) i compagni di Peppino Impastato prima di visitare la Casa della Memoria, l'abitazione dove viveva il militante di Dp assassinato dalla mafia il 9 maggio del 1978. (ANSA).