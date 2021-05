Denise: legale Anna Corona, notizia indagine appresa da tv

(ANSA) - PALERMO, 22 MAG - "Ho appreso la notizia della presunta iscrizione nel registro degli indagati della mia assistita dalle televisioni. A noi non risulta. Chiederemo ufficialmente alla Procura di Marsala se effettivamente sono state riaperte le indagini". Lo dice all'ANSA l'avvocato Gioacchino Sbacchi, che insieme all'avvocato Fabrizio Torre difende Anna Corona, commentando l'indiscrezione che la donna sarebbe indagata insieme a Giuseppe Della Chiave per la scomparsa della piccola Denise Pipitone.

L'avvocato Sbacchi, che è stato anche difensore di Giulio Andreotti nel processo di Palermo, aggiunge: "trovo singolare che ci si muova solo perchè le televisioni fanno baccano o perchè le popolane della rivoluzione francese invocano la testa di qualcuno".

Anna Corona è l'ex moglie di Pietro Pulizzi, attuale marito di Piera Maggio e padre naturale di Denise Pipitone, ed è anche la madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della bimba, processata e assolta in via definitiva dall'accusa di sequestro di persona.

Anche Anna Corona era stata inizialmente indagata, ma la sua posizione era stata poi archiviata. (ANSA).