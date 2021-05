Droga: 8 kg marijuana skunk in auto, un arresto a Catania

(ANSA) - CATANIA, 21 MAG - Otto chilogrammi di marijuana 'skunk' sono stati sequestrati da militari della Guardia di Catania ad un 41enne originario di Siracusa, M.V., che è stato arrestato per traffico e detenzione ai fini dello spaccio di droga. L'uomo, alla guida di un'autovettura, è stato fermato per un controllo in pieno centro cittadino nel pieno centro della città, un'autovettura condotta da M.V, 41 anni, originario di Siracusa. La droga, ad alto potenziale e suddivisa in quattro panetti, è stata scoperta durante una perquisizione della vettura. I militari hanno anche sequestrato 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'arresto, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania è stato convalidato dal Gip. (ANSA).