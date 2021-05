Auto: Coppa costa Gaia, 37 gli equipaggi iscritti

(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - Sono 37 gli equipaggi iscritti alla seconda edizione della "Coppa Costa Gaia", la gara di regolarità organizzata dall'Automobile Club di Trapani e valida sia per il campionato italiano regolarità auto moderne che per il Trofeo nazionale regolarità auto storiche e il Campionato siciliano della specialità. Ventisei sono gli equipaggi che risultano iscritti per le autostoriche, mentre undici sono quelli che gareggiano per le auto moderne. La competizione, al via domani (sabato) alle ore 11 dalla sede dell'Automobile Club di via Virgilio a Trapani, si preannuncia molto avvincente, soprattutto perché la sfida per il podio, nelle autostoriche, sarà tra alcuni big della specialità. Come il campobellese Giovanni Moceri su Fiat 508C, che con la moglie Valeria Dicembre ha già vinto i Grandi Eventi Aci e della "Mille Miglia" del 2019. Lungo i quasi 200 chilometri di percorso nella provincia di Trapani, ci sarà in gara anche Mario Passanante su A112 Abarth (scuderia Franciacorta), navigato per l'occasione dalla moglie Anna Maria Pisciotta. Passanante, già vincitore del campionato italiano 2018 e nel 2019 della Targa Florio e del Gran Premio Nuvolari, quest'anno è in gara per il campionato Grandi Eventi e la prima tappa - la Coppa "Milano-Sanremo" - l'ha già vinta.

(ANSA).