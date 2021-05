Rifiuti: Rap, rischio decadenza per neo amministratore

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - Rischia di durare meno di un mese l'incarico di amministratore unico della Rap, assegnato lo scorso 22 aprile dal sindaco Leoluca Orlando a Maurizio Miliziano. Dopo i controlli e le verifiche compiute, Sergio Pollicita, capo di gabinetto del primo cittadino, ha scritto che "l'incarico è inconferibile". Ci sarebbero elementi ostativi sulla nomina. Miliziano ricopre la carica di amministratore unico della società in house Quisquina Ambiente srl. "Da tale situazione - scrive Pollicita - emerge la sussistenza di una ipotesi di inconferibilità della carica attribuita da questa amministrazione", dal momento che "il soggetto in argomento, in vigenza dell'incarico di amministratore unico della società del Comune di Santo Stefano Quisquina, è stato nominato amministratore unico della Rap, società controllata dal Comune di Palermo (con popolazione superiore a 15 mila abitanti)".

