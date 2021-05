Migranti: Sea Watch3, gip archivia inchiesta su Rackete

Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, ha archiviato l'inchiesta a carico di Carola Rackete, la comandante della nave Sea Watch3 che, nel luglio del 2019, venne arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra.

La Procura di Agrigento aveva chiesto non processare la comandante tedesca e il gip, che già non aveva convalidato l'arresto, ha chiuso il caso.