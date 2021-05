Migranti: evacuazione medica per giovane della Sea Eye 4

(ANSA) - TERRASINI, 19 MAG - Evacuazione medica per uno dei 415 migranti che si trovano a bordo della Sea Eye 4 a pochi chilometri dalle coste della Sicilia tra Trapani e Palermo. Si tratta di un giovane, fa sapere la ong tedesca, che nel pomeriggio è stato trasportato a terra dalla Guardia costiera.

"Ci sono altri casi che richiedono cure a bordo. Stiamo ancora aspettando un porto sicuro", aggiunge Sea Eye, che non ha ancora ricevuto dalle autorità italiane l'autorizzazione ad entrare in porto.A bordo ci sono anche 150 minori. (ANSA).