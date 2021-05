Calcio: Palermo; Filippi, ora inizia il nostro campionato

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - "Il nostro campionato inizia adesso, abbiamo margini di crescita enormi. In questa squadra c'è gente che ha venti anni e potrebbe giocare titolare ovunque e altri che hanno il pelo sullo stomaco per trascinare tutti gli altri. Da ora in poi ce la giochiamo alla pari con tutti". Così l'allenatore del Palermo Giacomo Filippi al termine della partita vinta dai rosanero sul campo della Juve Stabia per 2-0 ha commentato la qualificazione alla fase nazionale dei play-off di Serie C. A decidere la partita i gol di Valente nel primo tempo e Saraniti nel secondo.

"Abbiamo aspettato Saraniti quando non era in in grado di giocare - dice Filippi - e ora che è tornato in forma è una nostra arma in più. Tutti i miei giocatori stanno rispettando una maglia gloriosa e vogliono raggiungere qualcosa di importante".

Domani il Palermo conoscerà il nome dell'avversaria di domenica: a decidere gli accoppiamenti sarà il sorteggio. Ai rosanero può capitare una fra le teste di serie Renate, Sudtirol, Avellino, Modena e Bari. Con il Palermo si sono qualificate Matelica, Pro Vercelli, Feralpisalò e Albinoleffe. Partite d'andata il 23 maggio, il 26 il ritorno. (ANSA).