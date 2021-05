Battiato salutato dall'Etna con una fontana di lava

Oggi una nuova fontana di lava dell'Etna saluta il primo giorno senza uno dei più grandi artisti contemporanei. Lo scrive, con dedica a Franco Battiato, l'Osservatorio etneo dell'l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanalogia (Ingv) a Catania. Lo scrive lo stesso ente di ricerca sul suo blog, Ingv Vulcani, a proposito del parossismo avvenuto nella notte fra il 18 e il 19 maggio dal cratere di Sud-Est con l'emissione di lava, cenere e una colata.

"Da amanti della bellezza in tutti i suoi aspetti, della creatività della Natura e della sua perfezione - si legge su Ingv Vulcani - non possiamo che essere toccati dalla mancanza di una figura, quella del Maestro Franco Battiato, che aveva fatto della conoscenza e della cultura la sua principale fonte di ispirazione. E così vogliamo pensare che anche la mamma di tutto il popolo etneo, la nostra montagna viva che ci accudisce e ci bastona tutti, abbia voluto piangere oggi uno dei suoi figli più vulcanici con questa fontana di lava all'alba che illumina il primo giorno buio. Per noi, e speriamo per tutti - conclude Ingv Vulcani - questa del 19 maggio 2021 resterà la 'Fontana di Franco Battiato'. Ciao Maestro".