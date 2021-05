Acqua: sindaci a Roma, rassicurazioni su gestione diretta

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - Una delegazione di sindaci siciliani provenienti da Contessa Entellina, Isnello , Polizzi Generosa, Santo Stefano Quisquina e Villafrati ha incontrato questa mattina la presidente della commissione Ambiente delle Camera Alessia Rotta per rivendicare il diritto alla gestione diretta del servizio idrico .La proposta avanzata dai Sindaci è quella della soppressione dell'art.19 della bozza del Dl del ministero della transizione ecologica mantenendo in vigore l'art.147 del testo unico ambientale. La presidente, ritenendo legittime le istanze rappresentate, ha manifestato disponibilità per un confronto con il Governo e con l'intera commissione al fine di salvaguardare la gestione diretta di quei comuni che hanno attuato negli anni politiche virtuose adeguandosi alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa.

(ANSA).