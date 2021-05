Vaccini: sindaco Palermo,emergenza insegna uscire da egoismo

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - "L'obiettivo è tornare ad una vita normale. Abbiamo messo a disposizione della gente la Fiera del Mediterraneo con tamponi, vaccini e oggi questo nuovo padiglione che consentirà di poter vaccinare h24". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a margine della presentazione del nuovo Padiglione 20/A nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo. "Come città metropolitana - ha aggIunto - abbiamo messo a disposizione anche il palazzetto dello sport di Cefalù, di Bagheria e l'area industriale di Misilmeri. È un modo per rendere il vaccino più accessibile a tutti. Questa emergenza ci deve insegnare ad uscire dall'egoismo e dall'individualità e renderci conto che nella pandemia siamo tutti membri della stessa comunità. Programmazione e prevenzione sono fondamentali, oggi possiamo dire, a seguito della pandemia, di avere uno screening della popolazione siciliana. Attraverso i dati forniti per la vaccinazione conosciamo lo stato di salute dei cittadini siciliani. Dobbiamo ancora insistere sugli ultra ottantenni che stentano a vaccinarsi", ha concluso il sindaco (ANSA).