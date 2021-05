Vaccini: da venerdì nuova area hub Fiera Palermo e dosi h24

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - "Siamo gratificati perché questo di Palermo è il primo hub h24 in Sicilia, ma pare che sia anche il primo hub h24 su tutto il territorio nazionale, siamo particolarmente orgogliosi e ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'apertura di quest'area". Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid della città metropolitana di Palermo, Renato Costa, che ha inaugurato nel pomeriggio il nuovo centro vaccinale, che da venerdì prossimo sarà aperto agli utenti da mezzanotte alle 8 del mattino si trova nel padiglione 20/A ed è una porzione sottostante del padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, dove attualmente si effettuano oltre 4.000 vaccinazioni giornaliere. Presenti anche il prefetto Giuseppe Forlani, il sindaco Leoluca Orlando, il generale comandante della Regione militare Sicilia Maurizio Angelo Scardino, Salvatore Cocina, dirigente generale della Protezione civile della Regione siciliana, il direttore generale della pianificazione strategica e Dasoe, Mario La Rocca, e il direttore dell'Asp di Palermo Daniela Faraoni . "L'obiettivo, una volta a regime - spiega Costa - è incrementare le somministrazioni di circa mille, duemila unità, arrivando a 6.000 vaccini al giorno nel solo hub provinciale di Palermo.

Nella nuova area sono stati allestiti due corridoi per la somministrazioni delle dosi e ci saranno una cinquantina tra medici, infermieri e personale amministrativo a supporto".

Le vaccinazioni h24 partiranno dalla mezzanotte a cavallo tra giovedì 20 e venerdì 21: dalle 8 alle 24 vaccini nel padiglione 20, che chiuderà a mezzanotte e dalle 24 alle 8 vaccini nel padiglione 20/A, che chiuderà al mattino, in contemporanea con la riapertura del 20. La vaccinazione nel padiglione 20/A sarà aperta soltanto ai cittadini nelle fasce 16-59 anni con patologie non gravi e 40-59 anni senza patologie. (ANSA).