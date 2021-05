Terme Sciacca: Musumeci, no a speculazioni politiche

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - "Quella del sindaco di Sciacca è solo una speculazione politica, che sa tanto di propaganda elettorale". Lo dice il presidente della Regione Nello Musumeci commentando la "Marcia a piedi su Palermo" organizzata dall'amministrazione comunale saccense per protestare contro la Regione, proprietaria delle Terme di Sciacca, per l'attuale stato di abbandono degli impianti, sei anni dopo la loro chiusura.

"Quello che ha fatto il mio governo in tre anni per le Terme - aggiunge il governatore - ha permesso di rimediare ai disastri causati dalla giunta Crocetta. Tra le tante cose abbiamo risolto anche un problema di catastazione di alcuni degli immobili, cosa che si era impegnata a fare proprio il sindaco di Sciacca, anche se poi non ha mantenuto l'impegno".

Il presidente della Regione ha annuncia poi il finanziamento (tuttora da quantificare) di specifici lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio termale di Sciacca, allo scopo dichiarato di renderlo più appetibile ad un eventuale investitore privato che fosse interessato ad acquisirle in concessione. L'obiettivo è quello di pubblicare un nuovo avviso pubblico dopo che, in diverse occasioni, i tentativi fatti non hanno avuto effetto. "Sono stupito di queste speculazioni - conclude Musumeci - soprattutto perché quando veniva a trovarci a Palermo l'atteggiamento della prima cittadina era quello della 'colomba', mentre coi suoi concittadini ha agito da 'falco'".

(ANSA).