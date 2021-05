Teatro:mappa "tattile" per non vedenti installata al Massimo

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - È stata installata oggi nella Sala Accrediti adiacente al Foyer del Teatro Massimo la mappa tattile donata al Teatro dal Distretto 211 Italia dell'International Inner Wheel, la più grande organizzazione femminile di service.

Alla consegna erano presenti, la past Governatrice, Cristina La Grassa Fiorentino, insieme a una delegazione di socie del club service, e il sovrintendente del Teatro Massimo Francesco Giambrone, che ha ringraziato l'Inner Wheel e le sue rappresentanti, sottolineando che si tratta di un nuovo ulteriore passo verso la piena accessibilità del Teatro.

La mappa, realizzata dalla stamperia regionale Braille, specializzata nella realizzazione di manufatti editoriali per non vedenti e ipovedenti, consente di esplorare tattilmente gli spazi del Teatro che il pubblico deve attraversare per accedere in Sala Grande (atrio di ingresso, foyer, varco di accesso ai palchi e ingresso sala). Oltre alle informazioni relative alla posizione delle scale, dell'ascensore, della caffetteria e della biglietteria, la mappa tattile riporta anche un breve testo sulla storia del Teatro Massimo.

La chiusura del Teatro a causa delle limitazioni legate al Covid ha fatto slittare di un anno la consegna della mappa che da oggi è a disposizione di chi ne ha bisogno. (ANSA).