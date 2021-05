Risanamento: Sindaco Messina posta su Fb canzone "Baracche"

(ANSA) - MESSINA, 18 MAG - Il sindaco di Messina Cateno de Luca su Facebook ha realizzato un video di una canzone scritta personalmente da lui sulle baraccopoli a Messina, che dopo l'approvazione della legge nazionale dovrebbero essere eliminate Ha deciso di metterla in vendita su iTunes, annunciando che i proventi andranno tutti in beneficenza. È la canzone dedicata alla memoria di Giuseppe, il baraccato di fondo fucile morto nei giorni scorsi di asbestosi, dopo aver respirato per una vita le micidiali fibre d'amianto sprigionatesi dai tetti in eternit di quelle fatiscenti costruzioni. Il testo racconta la storia di Giuseppe come se fosse raccontata in prima persona, da lui che ha vissuto in condizioni indegne per una città che voglia dirsi civile ma che alla fine è morto sereno, per aver visto la sua famiglia entrare finalmente in una casa dignitosa. (ANSA).