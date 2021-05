Droga: marito e moglie arrestati per spaccio a Erice

(ANSA) - ERICE, 18 MAG - Un intero nucleo familiare è finito nella rete dei controlli antidroga. I carabinieri, con il supporto dei militari del centro anticrimine natura di Palermo (Nucleo Cites) distaccamento di Trapani e del nucleo carabinieri cinofili hanno arrestato marito moglie e denunciato il figlio di 20 anni accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il padre è stato anche denunciato per detenzione illegale di animali appartenenti a specie protette. La famiglia è residente a Erice. Nel corso di una perquisizione nella loro abitazione, il pastore tedesco Ron ha trovato 172 grammi di hashish, 9 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana oltre a 2 bilancini di precisione, materiale vario idoneo al confezionamento delle dosi e 3.600 euro in banconote di vario taglio. Sono state inoltre rinvenute tre tartarughe Testudo Hermanni e un cardellino, esemplari appartenenti a specie protette rispettivamente dalla Convenzione di Washington e di Berna, tutti senza la documentazione l'acquisto e la legittima provenienza degli esemplari. Gli animali sono stati affidati al centro di recupero fauna selvatica di Ficuzza. Il giudice ha convalidato gli arresti e per l'uomo è scattato l'obbligo di dimora nel comune di Eric. (ANSA).