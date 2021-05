Migranti: Leoluca Orlando incontra rappresentante Unhcr

(ANSA) - PALERMO, 17 MAG - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha incontrato stamane a Villa Niscemi Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) per l'Italia, la Santa Sede e San Marino. "È stata un'occasione per fare conoscere l'esperienza palermitana sul versante dei diritti e dell'accoglienza. L'ho tenuta informata di quanto si sta facendo a Palermo partendo dal principio delle Nazioni Unite e cioè il rispetto dei diritti umani di tutti e di ciascuno a partire dal diritto alla vita, alla libertà e all'identità".

L'incontro, inoltre, è stata occasione per confermare la volontà di reciproca collaborazione. Il sindaco ha invitato l'agenzia a partecipare alle iniziative promosse sul tema della mobilità umana internazionale dalla città di Palermo. Tale incontro fa seguito alla proposta del sindaco di un Recs e cioè un servizio civile europeo di salvataggio di vite in mare che ha trovato la positiva e immediata condivisione di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. (ANSA).