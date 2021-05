Trasporta 18 kg cocaina, arrestato corriere a Catania

(ANSA) - PALERMO, 15 MAG - Un corriere che trasportava in un furgone circa 18 chili di cocaina nascosti dietro alcune cassette di frutta è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Catania al casello di San Gregorio dell'autostrada Messina-Catania. In manette è finito un calabrese, T. A. , di 37 anni. L'uomo, accusato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.

Gli agenti controllavano il casello autostradale dopo aver appreso che la notte del 14 maggio sarebbe arrivato in città un corriere proveniente dalla Calabria a bordo di un furgone di colore bianco con un ingente carico di cocaina.

T.A. è stato bloccato alle 5 del mattino alla guida del furgone ed è stato accompagnato negli uffici della Squadra Mobile.

