Trapianti: via libera in Sicilia per Ismett 2

(ANSA) - PALERMO, 14 MAG - E' stato approvato dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti del Ministero della Salute il finanziamento per la realizzazione di "Ismett 2" a Carini (Palermo). Angelo Luca, Direttore dell' Irccs-ismett, ha commentato con soddifsazione la notizia. "Esprimiamo grande soddisfazione e sentiti ringraziamenti per il supporto decisivo del Ministero della Salute e delle istituzioni regionali, a partire dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e dall'Assessorato della Salute, che hanno riconosciuto sin da subito il valore strategico del progetto. Con Ismett 2 abbiamo l'opportunità irripetibile di rilanciare la strategicità della Sicilia nel panorama sanitario nazionale, e al contempo confermiamo la bontà di un modello di sinergia tra pubblico (nazionale e regionale) e privato, che porta importanti benefici alla comunità locale e a tutto il territorio: un benchmark significativo per tutto il Paese".

Il nuovo ospedale proseguirà nel solco della sperimentazione gestionale di grande successo avviata nel 1997 con la costituzione e gestione di Ismett in una partnership pubblico-privata tra la Regione Siciliana e Upmc (University of Pittsburgh Medical Center), gruppo sanitario statunitense no-profit affiliato alla University of Pittsburgh.

L'Ismett 2 sarà un centro d'avanguardia e rappresenterà una concreta opportunità di rilancio dell'area, coniugando ricerca, applicazione medica, innovazione e competenze di alto livello; sorgerà sulla stessa area dove è già in costruzione il Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (Cbrb) della Fondazione Ri.Med, iniziativa partecipata da Presidenza del Consiglio, Regione Siciliana, Cnr, University of Pittsburgh e Upmc; insieme, il nuovo ospedale e il centro di ricerca rappresenteranno un polo d'eccellenza per il Sud Italia. (ANSA).